Садовничий объявил о возможном объединении факультетов МГУ в научные школы

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий в интервью ТАСС анонсировал готовящуюся административную реформу вуза. Больше 40 его факультетов и еще порядка 20 научных институтов объединят в «14-16 научных школ».

Презентацию с проектом реформы несколько дней назад опубликовала Инициативная группа МГУ. В ней говорилось о появлении в университете 14 высших школ, куда будут поступать абитуриенты, выбирая сразу необходимые им дисциплины, а после третьего курса — кафедру и лабораторию внутри своего направления.

Фото: Инициативная группа МГУ / «ВКонтакте»

«Мы скоординируем научные группы, которые иногда разрозненно работают и еще опираются на прежние научные задания, вокруг главных существующих сейчас в мире вызовов, научных направлений <..>

с сохранением их полной автономии, руководства, финансирования, выборности деканов,

— рассказал Садовничий ТАСС. — [Школы] будут возглавляться научными советами. В них войдут руководители факультетов, они же будут обсуждать, какие междисциплинарные направления надо поддержать. Плюс это должно найти отражение в учебных планах факультетов».

По его словам, предложения содержались в программе развития университета до 2030 года, которую он два месяца назад представил деканам (большинство руководителей факультетов говорили, что если и слышали о ней, то на уровне слухов). Осенью ее обсудит высший орган управления университета Совет трудового коллектива, после чего университет примет программу и представит ее руководству страны.

Как отмечало издание «Проект», реформу курирует проректор Татьяна Кортава, а вопрос о дублирующих направлениях университета, появившихся в 2000-х годах, ранее уже поднимал президент Владимир Путин. «Когда идет просто клонирование кафедр и факультетов по одним и тем же специальностям, наверное, здесь возникают издержки», — говорил он на заседании попечительского совета МГУ в январе 2019 года.

В Инициативной группе МГУ допускали, что реформа может привести к ликвидации автономии факультетов, как это, на их взгляд, было сделано в ходе административной реформы в МФТИ. Члены авторитетного научного клуба «1 июля», в который входят академики, члены-корреспонденты и профессора РАН, высказывали опасения, что реорганизации факультетов негативно повлияет на качество подготовки студентов.