Нижегородский губернатор заявил, что вспышка коронавируса в Дивеевском монастыре произошла из-за московских паломников

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что вспышка коронавируса в Дивеевском монастыре произошла из-за паломников, приезжавших из Москвы. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«В селе Дивеево были достаточно давно введены серьезные ограничения посещений. Как показало время, это было сделано абсолютно правильно. Сюда традиционно приезжает много людей из столичного региона, что привело к вспышке заболевания в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре», — заявил Никитин.

Коронавирусом в Дивеевском монастыре заразились 76 человек, с 25 апреля он закрыт на карантин. В самом селе Дивеево был зарегистрирован один случай заболевания, населенный пункт также закрыли на карантин. Заразившихся монахинь изолировали в монастырском медцентре.

17 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела о фейке про коронавирус из-за поста нижегородского журналиста Александра Пичугина в телеграм-канале. «Мбх медиа» рассказывали, что речь в публикации шла о массовом посещении храмов в Нижнем Новгороде 12 апреля — в Вербное воскресенье. Сейчас пост уже удален.

Патриарх Кирилл еще в конце марта призвал верующих воздержаться от посещения храмов на время эпидемии. Приходам также рассылали рекомендации о соблюдении санитарных норм во время богослужений. Тем не менее, как сообщали СМИ, многие священнослужители их не соблюдали. Так, на пасхальной службе в пермском храме Всех Святых прихожане, несмотря на запрет, целовали недезинфицированный крест.