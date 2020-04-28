В Подмосковье послушник Троице-Сергиевой Лавры покончил с собой, узнав о заражении коронавирусом

Послушник Троице-Сергиевой Лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию, покончил с собой, узнав, что заражение подтвердилось. В подворье сообщили, что на это могло повлиять его психическое расстройство — до поступления в обитель он лечился в психбольнице.

Он проходил лечение в 119-й клинической больнице в подмосковных Химках. В ночь на 24 апреля, через три дня после постановки диагноза, послушник сжег все документы, спустился с седьмого этажа на первый, выбил окно, вышел на улицу и совершил попытку суицида у ворот небольшого деревянного храма на территории больницы.

В результате его поместили в реанимацию с ожогами 90% тела, спустя два дня, 26 апреля, он скончался. «Да [пытался покончить], но только не из-за коронавируса. Он звонил настоятелю подворья лавры и сказал, что обрел Иисусову молитву. Тот сказал, что он в прелести. Он обиделся и [совершил суицид]», — привел другую точку зрения собеседник Daily Storm в руководстве Троице-Сергиевой лавры.