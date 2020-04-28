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СБУ заявила о пытках украинского пограничника на границе с Крымом со стороны сотрудников ФСБ

Политика

 

Cотрудники ФСБ в апреле задержали на границе с Крымом украинского пограничника и под пытками склоняли его к сотрудничеству, утверждает Служба безопасности Украины. Они якобы хотели узнать у него об организации боевых дежурств украинской Госпогранслужбой.

«Российские спецслужбы, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с полуостровом <..> После "выбивания" и видеофиксации признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили военнослужащего к пункту "Каланчак"», — говорится в их заявлении.

Дату задержания и другие подробности они не приводят. Российская сторона пока что не комментировала инцидент. В апреле ФСБ в свою очередь отчитывалась о задержании в Крыму членов «украинской разведгруппы», в которую в том числе входила российская завербованная военнослужащая — ее поместили под домашний арест по делу о гостайне. Украинские военные называли это «провокацией».

Теги:
крымск, фсб, сбу, украина, va
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