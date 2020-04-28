«Ведомости»: связанную с Собчак компанию включили в список системообразующих по просьбе ее матери сенатора Нарусовой

Крабодобывающую компанию «Монерон», о покупке доли которой договорилась телеведущая Ксения Собчак, внесли в список системообразующих предприятий по просьбе матери журналистки и члена Совета Федерации от Тувы Людмилы Нарусовой. Об этом сообщают «Ведомости».

В марте Собчак договорилась о приобретении 40-процентной доли в двух компаниях по добыче краба — «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс». Первая попала в обновленный перечень системообразующих предприятий, которым президент Владимир Путин пообещал льготные кредиты на пополнение оборотных средств из-за пандемии коронавируса.

Однако в конце марта Южно-Сахалинский городской суд арестовал доли компаний и запретил налоговой регистрировать контракты с ними, поэтому завершить сделку не удалось. Дело в том, что правоохранители считают владельцем предприятий Олега Кана, заочно арестованного по делу об убийстве бизнесмена.

По информации издания, Нарусова в середине апреля просила в министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева ходатайствовать о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих. Сенатор ссылалась аналогичную просьбу, поступившую ей от Ассоциации рыбопромышленных предприяти Сахалинской области. Собчак заявила, что не знала о письме матери в Минсельхоз.

Нарусова обратилась в Верховный суд с просьбой проверить законность решения Южно-Сахалинского суда. РБК передает, что комитет Совфеда по этике собирается рассмотреть жалобу о конфликте интересов в связи с действиями Нарусовой.