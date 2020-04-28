В России зафиксировали 6411 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших превысило 90 тысяч
За последние сутки в России зарегистрировали 6411 случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил оперштаб. Общее число заболевших достигло 93558 человек.
Таким образом, Россия вышла на восьмое место в мире по числу зараженных COVID-19. Новые случаи зафиксированы в 83 российских регионах, больше всего из них в Москве (3075), Подмосковье (523) и Петербурге (198). В столице коронавирусом заразились уже 48426 человек, в оперштабе отметили, что почти половина новых заразившихся моложе 45 лет.
За сутки в стране скончались 72 человека с коронавирусом, общее число умерших достигло 867. Выздоровели 1110 человек, за все время пандемии — 8456.
Из-за коронавируса в российских регионах введены ограничения, в частности, граждане должны соблюдать режим самоизоляции. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что ограничения можно будет начать поэтапно снимать после 12 мая, если россияне будут четко исполнять предписания во время майских праздников.
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