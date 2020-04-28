Исследование: больше половины предпринимателей не смогли получить обещанную господдержку

Больше половины российских предпринимателей заявили об отсутствии изменений в их работе за последнюю неделю, еще треть рассказали об ухудшении положения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Торгово-промышленной палаты, с которыми ознакомился Интерфакс.

Ислледование показало, что более 50% опрошенных предпринимателей не смогли воспользоваться мерами кредитно-финансовой поддержки, обещанными государством, так как их компании не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей. Те предприниматели, ситуация у которых ухудшилась, сообщили, что они не попали под меры господдержки и вынуждены увольнять сотрудников.

«Около 50% предпринимателей не планируют обращаться в банки за поддержкой, так как не видят в предлагаемых государством мерах реальной помощи и считают это дополнительной нагрузкой и обременением на ближайший период в связи с отсутствием выручки и перспектив ее роста», — указали в ТПП.

Участники опроса отметили, что каждый банк предъявляет свои условия и требования к получению льготных кредитов. Помимо этого, они требуют предоставить документы сверх стандартного пакета. 82% респондентов считают необходимым объявить все отрасли наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса и дать им доступ к мерам господдержки.

Опрос проводился с 20 по 27 апреля среди 21,6 тысячи бизнесменов в 83 регионах.

Помочь всем отраслям экономики из-за пандемии коронавируса ранее призвали в Счетной палате. После этого правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса сфер экономики, а премьер Михаил Мишустин заявил, что программой беспроцентных кредитов для выплаты зарплат сможет воспользоваться средний и крупный бизнес.

При этом некоторые бизнесмены отмечали, что не могут получить господдержку из-за формальных оснований. В частности, они отмечали, что льготы распространяются только на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре основной код вида деятельности входит в правительственный список отраслей, нуждающихся в поддержке.