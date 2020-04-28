На Алтае завели уголовное дело после избиения полицейскими жителя закрытого на карантин города

Управление Следственного комитета по Алтайскому краю возбудило дело о превышении полномочий с использованием спецсредств (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК) после избиения полицейскими жителя Змеиногорска, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, силовики напали на 44-летнего мужчину возле магазина вечером 24 апреля. «Тайге.инфо» в СК добавили, что личности полицейских известны, причастность одного из них уже установлена.

Поводом для возбуждения дела стало распространенное в СМИ и соцсетях видео. На записи видно, как двое полицейских удерживают мужчину на земле, а третий бьет его дубинкой. В подписи к ролику указано, что потерпевший мог быть нетрезв. «Тайга.Инфо» уточняет, что его задержали не за нарушение режима самоизоляции, а за другое административное правонарушение.

Власти Алтайского края ввели карантин в Змеиногорском районе 24 апреля, коронавирус там подтвердился у 143 работников Корбалихинского рудника. Местным жителям запретили выходить из дома без уважительной причины. Въезд и выезд из района закрыты.