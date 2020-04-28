Минюст предложил не наказывать водителей с использованием приложений на смартфонах

Новая версия КоАП, подготовленная Минюстом, может запретить наказывать водителей за неправильную парковку с использованием устройств с приложениями «Помощник Москвы» и «Народный инспектор». Об этом пишет «Коммерсант».

Согласно проекту нового КоАП, системы фиксации нарушений правил дорожного движения должны работать без воздействия на них человека. Также необходимо, чтобы они были размещены в установленном порядке и фиксировали «в зоне своего обзора все нарушения, для выявления которых предназначены».

Этому описанию соответствуют стационарные дорожные камеры и мобильные комплексы на треногах, но по зафиксированным на смартфонах и других устройствах снимках составить постановление уже не получится, уточнил эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман. В Минюсте отметили, что он и указал на позицию Верховного суда, в соответствии с которой съемка на смартфон не является автоматической фиксацией.

С использованием приложения «Помощник Москвы»

любой гражданин может снять действия нарушителя на смартфон, и из-за снимка водителю придет штраф — за неоплаченную парковку или за стоянку в запрещенном месте. «Коммерсант» отмечает, что ежегодно из-за снимков с приложения штрафуют сотни тысяч граждан, за пять лет его скачали 473 тысячи человек. В пресс-службе дептранса Москвы отказались от комментариев «Коммерсанту» до вступления в силу нового КоАП.

Законность фиксации нарушений с использованием приложения стала обсуждаться в столице с 2015 года, после появления «Помощника Москвы», отмечает газета. После прошлогоднего постановления ВС суды стали отменять штрафы, но впоследствии все равно оставляли их в силе из-за выхода новой версии «Помощника», ставшей, по мнению столичного дептранса, «более автоматизированной». Однако граждане вновь обжаловали штрафы, и ВС возвращал дела на новое рассмотрение.