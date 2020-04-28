Лидер Ливийской национальной армии Хафтар объявил о переходе власти в стране к военным

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из подписанного в 2015 году соглашения об урегулировании политического конфликта, в результате которого сформировалось Правительство национального согласия (ПНС). Об этом сообщает Akhbar Libya со ссылкой на выступление лидера ЛНА по случаю Рамадана.

«Мы объявляем, что генеральное командование отвечает на волеизъявление народа. Несмотря на тяжелое бремя ответственности, мы будем подчиняться желанию народа», — цитирует Хафтара Reuters. Схиратское соглашение от 2015 года фельдмаршал назвал частью темного прошлого. По его мнению, оно разрушило страну и поставило ее в опасное положение.

Командующий ЛНА заявил, что его армия не одержала бы стольких побед без поддержки граждан. Хафтар заверил, что ЛНА будет продолжать процесс освобождения ливийского народа и займется созданием гражданских и государственных институтов.

США по поводу произошедшего выразили сожаление. Американское посольство в Ливии призвало ЛНА присоединиться к ПНА и объявить о немедленном прекращении боевых действий по формуле, разработанной в ходе переговоров «5+5» при посредничестве миссии ООН 23 февраля в Женеве.

В Совете Федерации заявление Хафтара назвали тревожным. По мнению главы комитета по международным делам Константина Косачева, преодоление кризиса в Ливии возможно с помощью взаимных уступок и компромиссов.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году после свержения Муаммара Каддафи. Под контролем Хафтара находятся восток и часть юга страны, а на западе, в столице Триполи, во главе с Фаизом Сарраджем правит ПНС, созданное при поддержке ООН и Евросоюза. Правительство Сарраджа считает Хафтара военным преступником.