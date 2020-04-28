«Коммерсант»: в России могут ввести обязательную платную регистрацию смартфонов в 2021 году

Платная регистрация всех мобильных устройств, работающих в сетях сотовых операторов, по международному идентификатору мобильного оборудования IMEI может начаться с России с июля 2021 года. Об этом говорится в доработанном законопроекте, с которым ознакомился «Коммерсант».

Предполагается, что изменение коснется и граждан, которые сами купили смартфоны в других странах. Если человек не зарегистрирует устройство или код смартфона будет совпадать с другим IMEI, то мобильный оператор сможет его заблокировать.

Порядок и размер платы за регистрацию должно будет определить правительство, в прошлой версии документа говорилось об ограничении в 100 рублей. При этом используемые в России устройства на момент вступления законопроекта в силу можно будет зарегистрировать бесплатно, отмечает газета. Изменение не коснется устройств с сим-картами, которые закупили для государственных и муниципальных нужд.

Операторы с 2024 года смогут блокировать и потерянные или украденные устройства, пояснила газете замглавы Минкомсвязи Людмила Бокова, которая в прошлом году на посту сенатора стала инициатором проекта об IMEI. Министерство также хочет дать абонентам право вносить номер при регистрации в Единую систему идентификации и аутентификации, что позволит при потере или краже устройства подтвердить владение им и заблокировать его.

Планируется, что вести базу данных IMEI будет Центральный научно-исследовательский институт системы связи и управления (ЦНИИС), подведомственный Россвязи. В «Мегафоне» затруднились оценить возможные затраты, в МТС сказали, что в целом положительно оценивают законопроект, но отметили, что провести полноценный «пилот» и оценить затраты сложно.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов отметил, что вводить плату за подобную инициативу нельзя, так как она направлена на поддержание правопорядка. Это, объяснил он, уже оплачивается из налогов, в противном случае новый платеж нужно закрепить в Налоговом кодексе.