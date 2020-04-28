Что произошло за ночь 28 апреля. Коротко
«Новая газета»редакция
- За сутки в Москве скончались 44 человека с подтвержденным коронавирусом. За время пандемии в столице умерли 479 пациентов с COVID-19. Власти Москвы также сообщили, что число госпитализированных пациентов с пневмонией за неделю выросло на 70%.
- МВД России разработало этический кодекс для сотрудников. В документе говорится, в частности, что полицейские должны быть скромными и придерживаться делового стиля общения. В кодексе также сказано, что сотрудники МВД не должны играть в азартные игры, употреблять наркотики и психотропные вещества.
- «Коммерсант» узнал о возможном введении в России обязательной регистрации мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI) в 2021 году. По данным издания, требование распространится в том числе на смартфоны, ввезенные гражданами из-за границы. Нововведение может помочь в борьбе с кражами и ограничить непрямые поставки смартфонов, отмечает газета.
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Теги:смартфоны, мвд, москва, коронавирус, em
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