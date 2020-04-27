В Москве умерли еще 44 человека, заразившихся коронавирусом, а число госпитализированных с пневмонией за неделю выросло на 70%

За последние сутки в Москве умерли 44 человека с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Общее число летальных случаев в столице среди таких пациентов достигло 479. Об этом сообщили в оперштабе.

Власти Москвы уточнили, что число госпитализированных пациентов с пневмонией за неделю выросло на 70%. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, количество мест для больных коронавирусом в ближайшие дни будет увеличено с 20 тысяч до 28.

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Ранее сообщалось, что общее число заболевших коронавирусом в России достигло 87147 человек, 794 — умерли, еще 7346 — выздоровели.