В Москве умерли еще 44 человека, заразившихся коронавирусом, а число госпитализированных с пневмонией за неделю выросло на 70%
За последние сутки в Москве умерли 44 человека с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Общее число летальных случаев в столице среди таких пациентов достигло 479. Об этом сообщили в оперштабе.
Власти Москвы уточнили, что число госпитализированных пациентов с пневмонией за неделю выросло на 70%. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, количество мест для больных коронавирусом в ближайшие дни будет увеличено с 20 тысяч до 28.
видео
Ранее сообщалось, что общее число заболевших коронавирусом в России достигло 87147 человек, 794 — умерли, еще 7346 — выздоровели.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Теги:коронавирус, nt
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником