Российские авиакомпании подняли стоимость перелетов по России до 110%

В апреле крупнейшие российские авиакомпании подняли цены на перелеты из Москвы в 15 крупнейших городов России на 50–110% по сравнению со стоимостью билетов в предыдущем месяце. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно информации на сайте «Аэрофлота», билеты авиакомпании в среднем подорожали в два раза: так, цена за перелет из Москвы в Санкт-Петербург увеличилась с 2,4 тысячи рублей до 4,9 тысячи рублей, а в Волгоград с 3,4 тысячи рублей до 6,9 тысяч рублей. Больше всего, в 2,4 раза, выросла цена билета из Москвы в Омск — до 9,5 тысячи рублей.

«Ведомости» отмечают, что цены также выросли у S7 Airlines, «Уральских авиалиниях» и Utair.

После закрытия границ России из-за ситуации с коронавирусом авиакомпании прекратили регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами кроме рейсов для вывоза россиян из-за рубежа. По данным на начало апреля, из-за падения спроса российские авиакомпании вынуждены были отказаться от 90% ежедневных внутренних рейсов, часть авиаперевозчиков после прекращения международнго ависообщения вовсе прекратили полеты и внутри страны.