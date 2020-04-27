Губернатор Подмосковья объявил о продлении режима самоизоляции до конца майских праздников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о продлении режима самоизоляции на майские праздники. Об этом он написал в своем инстаграме.

«Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», — считает Воробьев.

Московская область идет на втором месте после столицы по числу зараженных коронавирусом: в регионе зафиксировано 9708 случаев заражения коронавирусом и 71 летальный исход.

В Подмосковье из-за ситуации с коронавирусом действует режим самоизоляции, за нарушение которого предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей. Выходить на улицу гражданам можно лишь в случае крайней необходимости – например, в магазин, аптеку или для выгула домашних животных не дальше 100 метров от дома. Для поездок на личном и общественном транспорте необходимо получить спецпропуск.