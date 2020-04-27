Роспотребнадзор: режим самоизоляции можно будет постепенно снимать после 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне будут четко исполнять предписания во время майских праздников, после 12 мая можно начать поэтапно снимать ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Об этом пишет Интерфакс.

Она отметила, что 12 мая в качестве даты, до которой нужно продлить режим самоизоляции, предлагают ученые, и Роспотребнадзор согласен с этим.

«Мы сегодня в режиме разобщения два инкубационных периода, 28-30 дней. И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила в начале — пока еще, знаете, не очень такой уверенный (результат), но все-таки — закрепить и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима», — сказала Попова.

Ранее Попова заявила, что за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. По ее словам, после отмены режима самоизоляции в России наступит «новая нормальность», которая, в частности, предполагает введение новых правил для мест общественного питания.

По последним данным, общее число заболевших достигло 87147 человек, 794 — умерли, еще 7346 — выздоровели.