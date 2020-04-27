Более трех миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Больше всего заболевших — 972 тысячи человек — в США, на втором месте — Испания (229 тысяч человек), на третьем — Италия, где выявлено почти 200 тысяч заразившихся COVID-19. Россия с 87 тысячами случаев идет на восьмом месте, опередив по этому показателю Китай.

Общее число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом составило 208 тысяч человек: 55 тысяч — в США, 26 тысяч — в Италии, 23 тысячи — в Испании.

Количество выздоровевших в мире достигло 878 тысяч человек. По этому показателю лидирует Испания (120 тысяч человек), далее идут Германия (114 тысяч человек) и США (107 тысяч человек).