Патриарх Кирилл пообещал привлечь к церковному суду священников, отказавшихся соблюдать меры для борьбы с коронавирусом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о возможном привлечении духовенства к ответственности за нарушение ограничительных мер, введенных в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом говорится на сайте Московского патриархата.

Отмечается, что если несоблюдение распоряжений повлечет заражение человека COVID-19 и смерть, виновный может быть привлечен к церковному суду, «в иных случаях — к церковно-административной ответственности в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью».

«К сожалению, на начальных этапах распространения инфекции не все восприняли ее как серьезную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и священноначалия. В отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения», — отмечает рабочая группа при патриархе.

В конце марта патриарх призвал верующих воздержаться от посещения храмов на фоне распространения в России коронавирусной инфекции. Патриархия также разослала приходам рекомендации о соблюдении санитарных норм во время богослужений: в том числе, верующим рекомендовали не давать целовать крест, а священников во время соборования попросили использовать одноразовые ватные палочки.

Однако многие священослужители не соблюдали рекомендаций, писали СМИ. Так, в Перми несмотря на запрет массовых мероприй в храме Всех Святых прошла пасхальная служба, на которой прихожане целовали недезинфицированный крест.