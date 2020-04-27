Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в образовательных учреждениях Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в образовательных заведениях Минобороны, сообщает РИА Новости.

Во всех довузовских образовательных учреждениях Минобороны учебный год завершится до 30 апреля, после чего воспитанники отправятся по домам. Те, кто находятся на карантине, смогут вернуться домой после его завершения. Выпуски во всех военных вузах состоятся до 5 мая.

В Минобороны отметили, что учебная программа этого года выполнена полностью, потому что весенних каникул в учебных заведениях ведомства не было. Занятия там были организованы так, чтобы учащиеся не могли контактировать между собой.

Накануне Минобороны отчиталось о почти 900 российских военнослужащих, заразившихся коронавирусом. Инфекция также подтвердилась у 779 курсантов и слушателей военных учебных заведений. Кроме того, коронавирусом заболели больше 190 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений ведомства.

За последние две недели стало известно о заражении коронавирусом в Тюменском военно-инженерном командном училище имени Прошлякова, Нахимовском военно-морском училище, Военном университете Минобороны и Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Из-за эпидемии в Минобороны решили не отправлять новобранцев в войска раньше 20 мая.