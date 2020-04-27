Шестикратный чемпион Олимпийских игр по шорт-треку Виктор Ан завершил карьеру

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан объявил о завершении спортивной карьеры, передает РИА Новости.

⚡ Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан объявил о завершении карьеры!



Спасибо за всё, легенда! 👏👏👏https://t.co/LSjDxguJMY pic.twitter.com/0kwgPuPPUG — Чемпионат (@championat) April 27, 2020

«Помимо постоянной боли в колене появились и другие травмы, поддерживать спортивную форму становится все сложнее, поэтому я решил, что пришло время оставить большой спорт. Я пришел к выводу, что продолжать спортивную карьеру на одной только мотивации невозможно», — сказал конькобежец в открытом письме к болельщикам.

Ан отметил, что усердно работал во время подготовки к сезону в прошлом году, чтобы сделать еще одну попытку вернуться в спорт. По словам спортсмена, благодаря индивидуальному графику ему удалось набрать хорошую физическую форму и выступить на этапах Кубка мира. Шорт-трекист в своем обращении также поблагодарил всех, кто помогал ему на протяжении карьеры, в частности, он выразил благодарность российским болельщикам.

Виктор Ан (имя при рождении — Ан Хен Су) родился в Сеуле в ноябре 1985 года. До декабря 2011 года он выступал за Южную Корею. В составе южнокорейской сборной Ан выиграл три золотые медали на Олимпиаде-2006. В 2011 году спортсмен получил российское гражданство и стал выступать за сборную России. В ее составе он трижды победил на Играх-2014 в Сочи. В сентябре 2018 Виктор Ан объявил о завершении карьеры, но в феврале 2019 года вернулся в спорт.