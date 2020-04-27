Жителям Петербурга в майские праздники разрешили поехать на дачу без остановок по пути

Власти Петербурга и Ленинградской области договорились о беспрепятственных поездках петербуржцев на дачные и садовые участки в майские праздники при соблюдении некоторых условий, сообщает пресс-служба петербургской администрации.

Для таких поездок петербуржцам необходимо брать с собой паспорт и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок или дачу, либо иметь при себе договор аренды. Жители города, которые собираются поехать на дачи на личном транспорте, должны следовать до участка без остановок на территории населенных пунктов Ленобласти. Все необходимые покупки власти рекомендуют сделать заранее в магазинах Петербурга.

На даче петербуржцам нужно минимизировать контакты с соседями по товариществу или населенному пункту. Покидать пределы приусадебного или садового участка разрешено только в случае необходимости.

С начала эпидемии в Петербурге зарегистрировали больше 3,2 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 500 человек выздоровели, 27 пациентов скончались. В Ленинградской области заболевание подтвердилось у 743 человек, 80 из них уже выписали из больниц. В обоих регионах действует режим самоизоляции, однако систему пропусков местные власти не вводили.