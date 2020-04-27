Бывшая медсестра больницы в Коммунарке сообщила о массовых увольнениях и отсутствии положенных надбавок. Главврач это опроверг

Десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала уволились из больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом, из-за отсутствия надбавок и необходимых средств защиты, сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на бывшую медсестру учреждения. Главный врач Денис Проценко объяснил, что дополнительные выплаты не положены сотрудникам частной компании, с которыми медучреждение заключало договор.

Собеседница на условиях анонимности рассказала изданию, что работала в больнице в Коммунарке с 9 марта по 21 апреля и получила за это время 41 тысячу рублей, или 2700 рублей за смену. Она заявила, что сотрудникам не выплатили положенных надбавок за работу с зараженными коронавирусом.

Медсестра также утверждает, что еще одной причиной увольнений стало отсутствие средств индивидуальной защиты у персонала. По ее словам, младшему персоналу, который устроили в Коммунарку через компанию-посредника, выдали «какие-то грязные использованные противочумные костюмы». Женщина также пожаловалась, что в больнице не были организованы места отдыха медсестер, а питание предоставляли только врачам.

Проценко в своем фейсбуке опроверг эту информацию. Он заявил, что «никаких массовых увольнений нет». По словам главврача, в медучреждении есть достаточное количество средств защиты для всех — как для сотрудников больницы, так и для медиков аутсорсинговой компании. Проценко подчеркнул, что все работники имеют свободный доступ к общему фудкорту, где взять еду может любой сотрудник.

«Несмотря на то, больница не может контролировать трудовые отношения сторонних организаций», — отметил главврач. Он заверил, что уже встретился с представителями компании, чтобы вместе урегулировать проблему.

В начале апреля президент Владимир Путин анонсировал выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. Так, врачи должны получать надбавку в 80 тысяч рублей, средний персонал и врачи «скорой» — по 50 тысяч, младший персонал, фельдшеры и водители — по 25 тысяч рублей. Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова говорила, что столичные медики начнут получать региональные выплаты с 24 апреля, а федеральные — с 27 апреля.