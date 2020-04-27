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В Москве назначили дату первого заседания по делу школьника, обвиняемого в изготовлении взрывчатки

Общество

Андрей Каревкорреспондент судебного отдела

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Тушинский суд Москвы 6 мая начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении школьника Кирилла Кузьминкина, обвиняемого в незаконном хранении и изготовлении взрывчатки.

«Рассмотрение дела по существу начнется 6 мая», – рассказал «Новой газете» его защитник Сергей Ашанин. 

В ходе предварительного заседания судья Надежда Ткачева продлила меру пресечения 16-летнему Кузьминкину в виде запрета определенных действий еще на полгода. Защита просила перевести Кузьминкина под подписку о невыезде или смягчить нынешнюю меру пресечения, разрешив пользоваться интернетом, поскольку обвиняемому нужно продолжить обучение и сдать экзамены. 

Школьнику по-прежнему не разрешено выходить ночью из дома, получать и отправлять корреспонденцию, общаться со свидетелями по делу, посещать массовые мероприятия, запрещено пользоваться интернетом и телефоном. 

Также адвокат ходатайствовал об исключении некоторых доказательств и возврате дела в прокуратуру, поскольку обвинительное заключение не соответствует требованиям УПК. Однако суд отказался удовлетворить просьбу защиты. 

Напомним, Кузьминкина арестовали 2 ноября 2018 года в Москве. На тот момент ему было 14 лет. Его обвинили в незаконном изготовлении и хранении взрывчатки в составе организованной группы — в окончательной редакции обвинение смягчили. Следствие отказалось от обвинения, что молодой человек действовал в составе группы (ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК). 30 октября прошлого года Мосгорсуд перевел Кузьминкина из СИЗО под домашний арест, а 28 января изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.

Теги:
слушания, кузьминкин, суды, москва
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