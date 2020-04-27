В екатеринбургском спецприемнике для мигрантов произошли беспорядки

В спецприемнике для мигрантов в поселке Кольцово под Екатеринбургом произошли беспорядки, на месте дежурит спецназ полиции, рассказала E1.ru правозащитница Нурзида Бенсгиер.

По ее словам, инициатором выступил иностранец, которого перевели в спецприемник для экстрадиции после отбытия наказания. На объект незамедлительно прибыли представители полиции, миграционной службы, прокуратуры и региональная уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова, сообщил «Новой газете» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, несколько человек из числа задержанных и содержащихся в спецприемнике нарушителей решили привлечь к себе внимание, причинив себе телесные повреждения. «Единственной целью, которую они преследовали, было немедленное выдворение их на историческую родину и предоставление современных гаджетов, чтобы они могли по видеосвязи пообщаться со своими родными в других государствах», — сказал Горелых.

Нарушителями он назвал четырех человек в возрасте от 25 до 32 лет. Медики «скорой» оказали помощь троим из них на месте, одного увезли в больницу и после необходимых процедур вернули в центр содержания. Жизни мигрантов ничего не угрожает.

По данным источника издания 66.ru, прибывший в спецприемник сегодня гражданин Узбекистана начал стучать в дверь камеры, повредил ее и пытался сломать камеры видеонаблюдения. Вскоре к нему присоединились другие мигранты — из Украины, Молдавии и Таджикистана.

«Около часу дня членам ОНК стали звонить иностранные граждане, находящиеся в этом центре. Они кричали, что их убивают. Я приехал к центру временного содержания, внутрь членов ОНК не пустили», — уточнил «Новой» член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Андрей Фегельхеймер. Он добавил, что члены ОНК рассматривают вопрос о подаче жалобы из-за недопуска в центр.

В последний раз о беспорядках в спецприемнике сообщалось летом 2016 года: тогда в середине августе уроженец Тбилиси порезал себе руки и живот, а спустя неделю четверо граждан Азербайджана вскрыли вены, требуя скорого оформления документов для высылки, а также лекарств, которые они получали в тюрьме.