Полпред президента на Урале: отчеты регионов по коронавирусу не вполне соответствуют реальному положению дел

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов на совещании с главами регионов заявил о нехватке технических средств и персонала в больницах. А также — о «неполном соответствии» отчетов регионов о готовности к борьбе с коронавирусом.

По словам полпреда, проблемы были выявлены в ходе проверочных мероприятий. По информации «Новой газеты», они осуществлялись при задействовании главных федеральных инспекторов по регионам.

«Установлено, что основными проблемами всех медицинских учреждений являются необеспеченность коек кислородной подводкой и аппаратами искусственной вентиляции легких, а также нехватка средств индивидуальной защиты», — заявил полпред. На Ямале, в ХМАО и Тюмени, отметил Цуканов, не хватает мониторов наблюдения, томографов, масок, аспираторов.

По его словам, на момент проверки отмечался низкий уровень запасов средств индивидуальной защиты: респираторов на 5 дней, противочумных костюмов на 2 дня, защитных экранов на 13 дней, высоких бахил на 8 дней.

«Отмечаются высокие риски неисполнения минимального стандарта по развертыванию коечного фонда в Курганской области. Они связаны в первую очередь с недостаточным количеством аппаратов ИВЛ. По данным информационной системы, в Курганской области потребность составляет 52 аппарата ИВЛ», — отметил полпред.

По словам Цуканова, в уральских регионах также не хватает пульмонологов, инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов. Так, в Курганской области по состоянию на 25 апреля было только 75 врачей нужных специальностей из 401 необходимого и менее половины от нужного числа среднего медперсонала. «Только один пульмонолог из 22-х необходимых дал согласие на работу с инфицированными; имеется 8 анестезиологов при потребности в 138 врачах», — сказал полпред.

Николай Цуканов также отметил, что имеющиеся у него данные расходятся со статистикой, предоставляемой регионами.

В частности, в Городской клинической больнице №40 Екатеринбурга кислородной подводкой обеспечено всего 103 койки из 289, хотя, согласно информации свердловских властей, кислородом там обеспечено 289 коек. Из них реанимационных только 20, в то время как власти говорят о 48 койках. В Городской больнице Каменска-Уральского, власти которого отчитывались о 160 койках, установлено, что из необходимых к обеспечению кислородом 112 коек фактически создано 47 коек. Там также отсутствовали клапаны для подключения аппаратуры, и было создано только 20 реанимационных коек из 47.

«Итоги проверочных мероприятий указывают на то, что отчетные данные регионов в информационной системе не в полной мере соответствует реальному положению дел», — заявил Цуканов. Полпред дал губернаторам один день на устранение «выявленных недостатков».