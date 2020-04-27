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Екатеринбургская епархия лишила духовника Поклонской права проповедовать. Он проклинал тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса

Общество

Иван Жилинспецкор

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Екатеринбургская епархия РПЦ лишила настоятеля Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия Романова права проповедовать и высказываться в публичном пространстве. Накануне он проклял тех, кто закрывает храмы из-за вспышки коронавирусной инфекции.

«Содержание выступлений указанного клирика, облеченные в форму проповеди, не выражают позиций Екатеринбургской епархии, — говорится в их официальном заявлении. — Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве,

что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха».

В воскресной проповеди, проведенной 26 апреля, схиигумен Сергий заявил, что эпидемии коронавируса не существует, и проклял всех, кто закрывает храмы. Он также предложил всех, кто «предлагает русскому народу самоизоляцию» выслать «на выбор в республику Биробиджан, либо на остров Мартиника, или на остров Спинелонга».

Схиигумен Сергий Романов известен как духовный наставник депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка. Его также называют лидером «царебожников» — части православного сообщества, которая считает, что последний российский император Николай II был «искупителем грехов своего народа», и что народ должен покаяться за его гибель.

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Теги:
коронавирус, рпц, екатеринбург, урал, va
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