В Хакасии режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса ввели уже в третьем городе

В Хакасии глава третьего в республике города Саяногорск с 47-тысячным населением из-за роста заболевших коронавирусом решил ввести режим чрезвычайной ситуации. В городе подтвердились 14 случаев, в том числе пять за последние выходные, сообщил мэр в соцсетях.

Ранее в марте из-за вспышки коронавируса режим ЧС объявили еще в двух крупных городах республики — столице Абакане и Черногорске с 70 тысячами жителей. С 184 заболевшими Хакасия находится на 60-м месте среди всех регионов, двое жителей скончались от осложнений.

За пределами Хакасии режим ЧС, допускающий ограничительные мероприятия и компенсации за вызванные ими потери, в конце марта ввели также в Череповце Вологодской области. По всей стране по-прежнему действует режим повышенной готовности, в рамках которого были введены ограничения на передвижения, а вряде регионов — пропуска и запреты на въезд.