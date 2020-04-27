Чешское СМИ сообщило о сотруднике российской спецслужбы, который привез в Прагу яд для покушения на мэра

Три недели назад в Чехию по дипломатическому паспорту приехал россиянин, который привез в чемодане яд рицин, намереваясь отравить мэра Праги и еще одного местного политика. Об этом сообщает чешское издание Respekt со ссылкой на источники.

По их информации, россиянин оказался сотрудником российской спецслужбы, а воспользоваться дипломатическим паспортом ему могли помочь в посольстве России. Respekt предполагает, что яд предназначался мэру Праги Зденеку Гржибу и главе администрации шестого района города Ондржею Коларжу.

По данным издания, чешские спецслужбы знали о прибытии мужчины и отнеслись к нему как человеку, потенциально представляющему угрозу для двоих местных политиков. Источник отметил, что коллеги россиянина месяц назад должны были отправиться из России в разные города Европы.

Respekt напоминает, что именно Коларж принял решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, а Гржиб подписал решение о переименовании площади перед посольством России в честь убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Издание утверждает, что после прибытия россиянина в Прагу охрану обоих усилили. На прошлой неделе пресс-секретарь мэра Праги подтвердила, что Гржиб находится под охраной полиции. Он попросил о защите после того, как заметил слежку за собой.

В Кремле заявили, что не знают о материале чешского издания. «Мы не в курсе вообще этого расследования <...> похоже на очередную утку. Нам вообще ничего не известно ни о каких расследованиях», — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Памятник Коневу в шестом районе Праги демонтировали 3 апреля. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала это преступлением, которое может ухудшить двусторонние отношения стран. Министр обороны Сергей Шойгу просил передать монумент России, однако чешская сторона ему отказала. Следственный комитет после этого возбудил уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы России.