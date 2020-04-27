Минкомсвязи согласилось отложить на год увеличение хранилищ операторов по «закону Яровой»

Минкомсвязи направило в правительство предложения по мерам поддержки отраслей IT и связи. В их письме, с которым ознакомились «Ведомости» и «Коммерсант», в частности, говорится о необходимости отсрочить на год исполнение самых затратных норм «пакета Яровой».

На год предлагается отложить ежегодное увеличение емкости хранилищ на 15% (действует в течение пяти лет после принятия закона летом 2018 года). Из расчета емкости также исключат видеотрафик, потребление которого выросло на фоне пандемии. Если операторы направят высвободившиеся средства на модернизацию инфраструктуры, то они получат отсрочку по налогам и сборам до конца года.

Помимо этого, министерство предложило правительству на тот же срок отсрочить уплату налогов на доходы сотрудников IT-компаний, отменить уплату ими страховых взносов в фонд оплаты труда, а также обнулить ставку НДС на услуги, связанные с онлайн-образованием, телемедициной и доставкой продуктов.

С введения режима самоизоляции операторы связи отчитывались о резком увеличении нагрузки, однако пока сети с ними справляются — о крупных сбоях не сообщалось. Минкомсвязи также просило у владельцев российских сайтов и приложений временно снизить максимальное качество видео и отключить автовоспроизведение. Ранее с просьбой ограничить исполнение «закона Яровой» к правительству обращались сами крупнейшие российские операторы; каждый из них оценивал свои затраты, накладываемые документом, в 40-50 млрд рублей.