ВЦИОМ: одобрение деятельности Мишустина оказалось на уровне последних рейтингов Медведева

ВЦИОМ опубликовал первые рейтинги премьер-министра Михаила Мишустина: так, об одобрении его деятельности и работы правительства в целом после первых 100 дней работы заявили 38,9% участников опроса.

Схожие показатели до отставки в январе были и у предыдущего премьера Дмитрия Медведева — 38,3%. При этом его антирейтинг тогда был значительно выше, 56,1%, — против 8,3% у Мишустина и 23,2% у всего нового кабинета министров в середине апреля.

Мишустин хоть и не допустил крупных ошибок, но пока его просто не за что не одобрять, пояснил в разговоре с «Ведомостями» глава центра Валерий Федоров. Его рейтинги, как и показатели правительства, при этом растут, тогда как у Медведевва они падали, отметил он.

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Так, согласно опросам ФОМ, количество поддерживающих работу правительства россиян в апреле незначительно превысило число их критиков (42% против 40%), работу Мишустина так же одобряли 42% опрошенных (против выступили 12%). «Левада-центр» в конце марта оценивал его рейтинг одобрения в 51% (антирейтинг же составлял 39%).