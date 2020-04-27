Россия обошла Китай по числу зараженных коронавирусом

За последние сутки в 85 регионах России зарегистрировали еще 6198 случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 87147 человек. Об этом сообщили в оперштабе.

Таким образом Россия обогнала Китай по числу зараженных COVID-19, где зафиксировали 83912 случаев, и вышла по этому показателю на девятое место в мире. При этом количество умерших и вылечившихся от коронавируса в Китае значительно выше, чем в России: 4 637 летальных случаев против 794 и 78277 выздоровевших против 7346.

Больше всего заболевших в России по-прежнему выявлено в Москве — 2871 за сутки (42480 всего); далее идут Подмосковье (638 за сутки и 9708 всего), Нижегородская область (207 за сутки и 1574 всего) и Санкт-Петербург (167 за сутки и 3238 всего).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к середине мая число заболевших коронавирусом в России перестанет расти, а «в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче». Такой вывод Песков сделал, сравнив ситуацию в России с тем, что происходит в Италии и Испании.