В Краснодарском крае умер заразившийся COVID-19 врач

В Краснодарском крае умер 52-летний врач-рентгенолог Алексей Васильченко, работавший в Лабинской центральной районной больнице с зараженными COVID-19 пациентами. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

«Энергичный, эрудированный и любящий свою работу человек — врач не по профессии, а по призванию, в числе первых принял участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, болел душой и боролся за каждого пациента», — говорится в сообщении.

Как добавили в региональном Минздраве, Васильченко поступил в реанимационное отделение местной больницы 13 апреля с двухсторонней пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Через несколько дней его подключили к ИВЛ и перевели в краевое медучреждение, однако спасти Васильченко не удалось.

На прошлой неделе краевой Минздрав сообщил о смерти анестезиолога-реаниматолога Юрия Поковцева, который «в числе первых принял участие в борьбе с коронавирусной инфекцией». В Минздраве отказались назвать причину смерти врача. По данным СМИ, Поковцев заразился коронавирусом.

В Краснодарском крае выявлено 780 случаев заражения коронавирусом, из низ 19 человек умерли и 122 выздоровели.