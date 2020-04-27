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Заражено — 2 995 161 (в РФ — 80 949), смертей — 207 009. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
В Краснодарском крае умер заразившийся COVID-19 врач
В Краснодарском крае умер 52-летний врач-рентгенолог Алексей Васильченко, работавший в Лабинской центральной районной больнице с зараженными COVID-19 пациентами. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
«Энергичный, эрудированный и любящий свою работу человек — врач не по профессии, а по призванию, в числе первых принял участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, болел душой и боролся за каждого пациента», — говорится в сообщении.
Как добавили в региональном Минздраве, Васильченко поступил в реанимационное отделение местной больницы 13 апреля с двухсторонней пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Через несколько дней его подключили к ИВЛ и перевели в краевое медучреждение, однако спасти Васильченко не удалось.
На прошлой неделе краевой Минздрав сообщил о смерти анестезиолога-реаниматолога Юрия Поковцева, который «в числе первых принял участие в борьбе с коронавирусной инфекцией». В Минздраве отказались назвать причину смерти врача. По данным СМИ, Поковцев заразился коронавирусом.
В Краснодарском крае выявлено 780 случаев заражения коронавирусом, из низ 19 человек умерли и 122 выздоровели.
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