В Москве полицейские повалили на асфальт мужчину во время выгула собаки и распылили ему в лицо перцовый баллончик

В Москве во дворе у станции метро Шаболовская полицейские накануне задержали троих человек во время прогулки с собакой. Одного из них, как рассказала «Медиазоне» очевидица, они повалили на асфальт и распылили в лицо перцовый баллончик.

Согласно видео инцидента, которое опубликовали пользователи соцсетей, еще одного из гулявших полицейские отвели в сторону, а их спутница в это время уже находилась в служебной машине. По словам собеседницы «Медиазоны», трое задержанных предположительно были пьяны, «что-то делали на детской площадке, грубили»; полицейские же прибыли по жалобе одного из местных жителей.

«Задержанные были нетрезвы, кажется, но то, что с ними делали, было слишком — и непонятно, кто кого провоцировал», — добавила она. Помимо мужчины, они также распылили перцовый газ и в сторону собаки, которая пыталась подойти к хозяину. Вскоре ее увела их знакомая.

Фото: скриншот из видео задержания / YouTube

Это не первое жесткое задержание москвичей с введения режима самоизоляции в конце марта. Так, 15 апреля в Восточном Бирюлеве полицейский во время задержания мужчины, пившего алкоголь на лавке, ударил его в челюсть, после чего тот упал, а в Люблине 63-летнюю пенсионерку затолкнули в служебную машину и доставили в психбольницу, когда она шла в магазин у дома.