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Свердловский губернатор ввел штрафы за появление без маски в магазинах и транспорте

Общество

Иван Жилинспецкор

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Жителей Свердловской области с 1 мая обяжут появляться в любых закрытых помещениях, в том числе магазинах и транспорте, исключительно в масках. Об этом на совещании при представительстве президента в Уральском федеральном округе заявил губернатор Евгений Куйвашев.

«С 1 мая обязательный масочный режим. В любом виде транспорта, в закрытых помещениях — только в маске. Это будет фиксироваться. В магазине, на транспорте люди без маски будут штрафоваться», — сообщил глава региона.

Накануне Куйвашев в своем инстаграме признал дефицит средств индивидуальной защиты в аптеках региона. Отвечая на вопрос одной из подписчиц он заявил, что с масками «действительно наблюдаются трудности, хотя ситуация все-таки начала исправляться».

Ранее об обязательном ношении масок объявляли власти Орловской, Липецкой и Ивановской областей. В Ивановской области власти объясняли, что в качестве маски можно использовать самодельные средства защиты. При этом в качестве наказания к жителям этих регионов «на первоначальном этапе» пообещали применять «предупреждения с разъяснительной работой».

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Теги:
свердловская область, медицинские маски, nt
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