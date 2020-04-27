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Свердловский губернатор ввел штрафы за появление без маски в магазинах и транспорте
Иван Жилинспецкор
Жителей Свердловской области с 1 мая обяжут появляться в любых закрытых помещениях, в том числе магазинах и транспорте, исключительно в масках. Об этом на совещании при представительстве президента в Уральском федеральном округе заявил губернатор Евгений Куйвашев.
«С 1 мая обязательный масочный режим. В любом виде транспорта, в закрытых помещениях — только в маске. Это будет фиксироваться. В магазине, на транспорте люди без маски будут штрафоваться», — сообщил глава региона.
Накануне Куйвашев в своем инстаграме признал дефицит средств индивидуальной защиты в аптеках региона. Отвечая на вопрос одной из подписчиц он заявил, что с масками «действительно наблюдаются трудности, хотя ситуация все-таки начала исправляться».
Ранее об обязательном ношении масок объявляли власти Орловской, Липецкой и Ивановской областей. В Ивановской области власти объясняли, что в качестве маски можно использовать самодельные средства защиты. При этом в качестве наказания к жителям этих регионов «на первоначальном этапе» пообещали применять «предупреждения с разъяснительной работой».
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