Япония запретила въезд из России, Беларуси и еще десятка стран из-за коронавируса

Япония внесла Россию, Беларусь и Украину в список стран, прибывающим откуда иностранцам будет отказано во въезде, сообщают NHK и Asahi. Помимо них, перечень пополнился еще 11 государствами; всего правительство Японии запретило въезд уже из 87 стран.

Решение вступит в силу с 29 апреля и вместе с остальными мерами продлится до конца мая, объявил на заседании правительства премьер Синдзо Абэ. Ранее ожидалось, что ограничения снимут к 6 мая, однако прирост новых случаев в конце апреля стали фиксировать по всей стране.

В перечне невъездных стран уже находились США, Китай, Южная Корея, страны Евросоюза и Юго-Восточной Азии; Япония также приостановила выдачу виз иностранцам. Россия ограничила авиасообщение с Японией еще 22 марта.

На данный момент, по статистике властей, там подтвердились больше 14 тысяч заражений, 385 пациентов умерли. Из-за вспышки в Токио, Осаке и еще ряде префектур 7 апреля там ввели режим ЧС, с 16 апреля его расширили на всю страну.

Он не предполагает принудительного ограничения перемещений, часть баров и салонов красоты продолжили работу, занятия в школах и массовые мероприятия были отменены. Всем гражданам будут выплачивать порядка 900 долларов в месяц (100 тысяч йен).