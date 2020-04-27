Минюст включил в проект нового КоАП наказание за лай собак ночью

Министерство юстиции по итогам общественного обсуждения опубликовало список предложений по изменению Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщается на сайте министерства.

В частности, ведомство считает необходимым ввести ответственность для тех, кто не предпринимает действий для обеспечения тишины с 23:00 до 7:00: «например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля».

Кроме того, Минюст решил закрепить в проекте нового КоАП положение о презумпции невиновности граждан, а также заменить штраф за первое административное правонарушение на предупреждение.

Помимо этого из проекта КоАП исключили штраф за необоснованный отказ выполнения законных требований потребителей, мотивировав решение тем, что вопрос регулируется в законодательстве о защите прав потребителей.

Разработка нового КоАП началась в прошлом году для упорядочения документа: за 17,5 лет существования туда внесли около 5 тысяч правок. Готовый проект кодекса был опубликован в конце января и вызвал критику из-за увеличения штрафов за превышение скорости в несколько раз и ужесточения многих других санкций для автомобилистов — вплоть до конфискации машины. После этого в Минюсте отказались от идеи существенно повысить штрафы.

Предполагается, что новый Кодекс вступит в силу 1 января 2021 года.