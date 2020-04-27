Что произошло за ночь 27 апреля. Коротко

В Москве за сутки от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, умер 31 пациент. Общее число летальных случаев в столице увеличилось до 435.

Власти Италии с 4 мая снимут часть ограничений, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, в стране разрешат работу строительных компаний и некоторых оптовиков. Кроме того, планируется открыть парки для прогулок и разрешить встречи с семьей и траурные церемонии, численностью не более 15 человек.

Из-за ситуации с коронавирусом Япония запретила въезд из России и еще 13 стран, а также тем, кто посещал эти страны за последние две недели. Запрет не распространяется на граждан Японии и вступает в силу с 29 апреля.

В Петербурге коронавирусом заразились почти 50 сотрудников Мариинской больницы. Из-за пропускных мощностей лаборатории, в медучреждении не смогли взять анализы у всех двух тысяч сотрудников, поэтому число заболевших работников больницы может быть выше. Теперь больница будет принимать только пациентов с COVID-19.