В Москве за сутки умерли больше 30 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки 31 пациент скончался от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб мэрии. Общее число летальных случаев в столице таким образом достигло 435.

В федеральной статистике же, по данным к утру 26 апреля, учтены 747 летальных исходов. За последние сутки в том числе стало известно о смерти первого архиерея Русской православной церкви, а также нескольких врачей, заразившихся при лечении больных с коронавирусом, — в Петербурге и на Кубани.

Общее число выявленных заражений превысило 80 тысяч случаев, из них с учетом выписанных под наблюдением врачей остаются порядка 73,5 тысяч заболевших. Хотя в начале прошлой недели наблюдалось снижение новых случаев, последние дни шел небольшой прирост: накануне их было 6 361, а за день до этого, 25 апреля, 5966 положительных тестов.