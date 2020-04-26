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Заражено — 2 988 772 (в РФ — 80 949), смертей — 206 725. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

Минобороны сообщило почти о 900 военнослужащих, заразившихся коронавирусом

Общество

 

В период с марта по 26 апреля коронавирус подтвердился у 874 российских военнослужащих, сообщает Минобороны. 

Больше 300 заболевших находятся на лечении в ведомственных госпиталях, в изоляторах по месту службы — 175 человек. Шестерых заразившихся наблюдают в гражданских больницах, еще 379 изолированы на дому.

Состояние четырех военнослужащих оценивают как тяжелое, один из них находится на искусственной вентиляции легких. Еще 15 заболевших находятся в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает без симптомов.

Кроме того, инфекция подтвердилась у 779 курсантов и слушателей военных учебных заведений. Состояние их здоровья нормальное, симптомы не проявляются. Коронавирусом также заразились больше 190 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений. Среди гражданского персонала Вооруженных сил России инфицированными оказались 245 человек.

За последние две недели стало известно о заражении коронавирусом в Тюменском военно-инженерном командном училище имени Прошлякова, Нахимовском военно-морском училище, Военном университете Минобороны и Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Из-за эпидемии в Минобороны решили не отправлять новобранцев в войска раньше 20 мая.

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Теги:
kb, коронавирус, минобороны
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