Песков: Путин считает преждевременной попытку оценить его заслуги мозаикой в храме Минобороны

Президент Владимир Путин знает о мозаике со своим изображением на стенах строящегося храма Минобороны и считает, что пока рано таким образом оценивать его работу. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: "Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано"», — цитирует Пескова ТАСС.

О том, что на стенах главного храма вооруженных сил России в Кубинке появится мозаика с портретом Путина стало известно 24 апреля. Там также будут изображения министра обороны Сергея Шойгу, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, Иосифа Сталина и надпись «Крым наш».

Народный художник России и автор мозаики Василий Нестеренко в интервью «Новой газете» объяснял, что список личностей для мозаики выбрал сам художник, затем он был согласован специальной комиссией. «Среди наших руководителей еще и те, кто внес свои личные средства в строительство храма. А это часто изображается и в западной христианской традиции, и в русской православной», — говорил Нестеренко.

Главный храм вооруженных сил России строят в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Там будут проходить богослужения с участием военнослужащих, которым предстоит участие в боевых действиях. Храм станет третьим по размеру в России. Предполагалось, что масштабное сооружение откроют 9 мая 2020 года — к 75-летию Победы.