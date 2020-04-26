Духовник Поклонской в ходе проповеди проклял тех, кто закрывает храмы

В Свердловской области настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий в ходе воскресной проповеди призвал людей идти в храмы и проклял тех, кто закрывает храмы, заявив, что эпидемии коронавируса не существует.

«Никакие силы — ни политические, ни религиозные — не могут закрывать храмы. Под давлением богоборческих властей наше духовное руководство вместе с предтечами Антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию. Бог предупреждает: страшливые Царства небесного не наследуют <...> Предлагаю всех, страдающих старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающих русскому народу самоизоляцию… выселить их на выбор в республику Биробиджан либо на остров Мартиника, или на остров Спинелонга. Смею уверить, что как только это произойдет, закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов — да будет проклят он и весь его род», — заявил схиигумен.

Отец Сергий Романов известен как духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка. Среднеуральский женский монастырь, настоятелем которого он является, — одна из наиболее известных обителей Урала.

Стоит отметить, что ранее жителей России привлекали к ответственности за отрицание коронавируса. Например, 23 апреля УМВД по Курганской области отчиталось о штрафе в размере 30 000 рублей для жителя области, заявившего, что «никакого коронавируса нет».