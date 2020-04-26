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В Курской области умер епископ, заразившийся коронавирусом
В Курской области умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин (Королев), заразившийся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.
«Несколько дней назад епископ Вениамин был госпитализирован в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Н.А. Семашко. Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
Епископу было 54 года. «Он скончался, потому что на то была воля Божья. У человека были тяжелые заболевания», — рассказал курский священник Сергей Клинцов.
В Курской области выявили 456 случаев заражения коронавирусом, четыре человека умерли, 46 человек выздоровели.
Теги:курская область, коронавирус, nt
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