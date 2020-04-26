В Курской области умер епископ, заразившийся коронавирусом

В Курской области умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин (Королев), заразившийся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

«Несколько дней назад епископ Вениамин был госпитализирован в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Н.А. Семашко. Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Епископу было 54 года. «Он скончался, потому что на то была воля Божья. У человека были тяжелые заболевания», — рассказал курский священник Сергей Клинцов.

В Курской области выявили 456 случаев заражения коронавирусом, четыре человека умерли, 46 человек выздоровели.