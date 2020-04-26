В Москве начали выписывать штрафы за отсутствие разметки у банкоматов

Госинспекция по недвижимости Москвы составила более 60 протоколов за отсутствие около банкоматов разметки, помогающей людям соблюдать социальную дистанцию. Сумма штрафов составила 5,9 млн рублей. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам начальника государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислава Овчинского, у 15 банков 53 банкомата, расположенных вне офисов, были установлены без разграничительной разметки.

Он уточнил, что штрафы выписали по статье КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», сумма штрафа по которой для юридических лиц составил от 100 до 300 рублей, а в случае повторных нарушений – до 1 млн рублей.

Власти Москвы обязали работающие во время режима самоизоляции организации наносить разметку, обозначающую дистанцию в 1,5 метра.