В Курганской области из-за коронавируса запретили продажу алкоголя

В Курганской области с 30 апреля по 10 мая запретили продажу алкоголя из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Алкоголем также запрещено торговать при оказании услуг общественного питания. Помимо этого, в регионе запрещается продажа горючих веществ и средств для разведения огня.

Согласно последним данным, в Курганской области зарегистрировали 29 случаев заражения коронавирусом, четыре человека уже вылечились.

Ранее некоторые регионы также решить ограничить на своей территории потребление алкоголя. Так, во Владимирской области решили ограничить после семи часов вечера продажу алкоголя, а в Крыму, Липецкой и Оренбургской областях власти запретили работать магазинам, продававшим разливное пиво. В Забайкалье ввели полный запрет на продажу алкоголя из-за коронавируса.

В Минпромторге рекомендовали не ограничивать продажу алкоголя, так как запреты могут «спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение».