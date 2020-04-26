Российские банки начали переводить сотрудников на работу с проживанием в офисе

Российские банки из-за пандемии коронавируса начали переводить своих сотрудников на работу с проживанием в офисе. Об этом пишет РБК.

Так, «Совкомбанк» перевел около десяти сотрудников на проживание в офисе для обеспечения казначейских операций и ежедневных расчетов.

«Основная группа самых важных для банка специалистов, которые отвечают за ежедневные расчеты, живет в банке: полностью изолирована, спит, ест, моется в банке, не общается с родственниками, пока пандемия не закончится. Считаем, что это необходимо», — пояснил совладелец «Совкомбанка» Сергей Хотимский, добавив, что сотрудники добровольно пошли на самоизоляцию в офисе за денежные выплаты.

Банк «Зенит» подготовил план по переводу отдельных команд на режим 24/7, но пока не реализовал его. «План предусматривает автономное проживание команд поддержки. Для этого закуплены и распределены продукты питания, а также специальные средства и принадлежности. Разработана мотивационная программа, проведены консультации и инструктаж, обеспечено медицинское сопровождение», — рассказал зампред правления Константин Рыбаков.

Представители ВТБ, Райффайзенбанка, Росбанка, Промсвязьбанка и Тинькофф Банка сообщили, что перевели максимальное количество сотрудников на домашнюю работу, и не пока планируют организовывать жизнь в банках для остальных.

Ранее РБК писал, что переход на удаленную работу связан с большими рисками для банков: хакерам проще получить доступ к данным организаций через компьютеры и домашние сети сотрудников.