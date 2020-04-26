Суд отправил под домашний арест вице-спикера парламента Бурятии по делу о смерти девушки в ДТП

Советский районный суд Улан-Удэ отправил под домашний арест на два месяца вице-спикера Народного Хурала Бурятии Баира Жамбалова по делу о смерти 17-летней девушки в ДТП. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие просило отправить Жамбалова под арест. «Автомобилем марки Toyota Land Cruiser Prado, на котором совершен наезд на девочку, фактически владеет известный в республике политический деятель. В связи с этим следствием с самого начала проверялась версия о его причастности к преступлению. <...> В итоге удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду», —говорилось в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Авария произошла еще 5 января у села Батурино, когда Жамбалов вместе со знакомым бизнесменом Галустом Пилосяном возвращался с рыбалки. По их словам, на обратном пути они поменялись местами и за рулем джипа Жамбалова был именно Пилосян.

Хотя с места ДТП они скрылись, Пилосян через несколько часов пришел в отделение и признал вину. Алкоголь в его крови не обнаружили, видеорегистратора в машине не было. Суд отказался по ходайству следствия отправить его под стражу на время расследования из-за проблем со здоровьем.

После общественного резонанса дело под личный контроль взял председатель СК Александр Бастрыкин. Президиум генсовета «Единой России» исключил Жамбалова из партии.