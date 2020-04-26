В Санкт-Петербурге умерли четыре медсестры с COVID-19

В Санкт-Петербурге с начала апреля умерли четыре медсестры, заразившиеся коронавирусом. Об этом сообщает Интерфакс.

«Четыре медсестры скончались с начала апреля. Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей. Медики могут заражаться, как и все другие люди, в других местах. Не только на работе»,— рассказали в городском комитете по здравоохранению.

Ранее в петербургской больнице имени Боткина умер анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, заразившийся коронавирусом «при исполнении врачебного долга», сообщили в Елизаветинской больнице, в которой погибший проработал более 20 лет.

В Боткинской больнице лечится 121 медицинский работник, заразившийся коронавирусом. Трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Петербург, где выявлено больше 2,9 тысяч заражений коронавирус, находится на третьем месте по заболеваемости после Москвы и Подмосковья.