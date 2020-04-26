В Москве умерли более 400 человек с коронавирусом

В Москве умерли еще 38 человек, заразившиеся коронавирусом. Общее число погибших достигло 404 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Отмечается, что 128 столичных пациентов вылечилось от коронавируса. «Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. <...> Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3175» — сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

По последним данным, в России выявили более 74 тысяч случаев заражения коронавирусном, из них 39509 — в Москве. Всего в стране умерли 681 человек с коронавирусом.