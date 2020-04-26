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Заражено — 2 931 923 (в РФ — 80 949), смертей — 203 596. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
В Москве умерли более 400 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 38 человек, заразившиеся коронавирусом. Общее число погибших достигло 404 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
Отмечается, что 128 столичных пациентов вылечилось от коронавируса. «Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. <...> Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3175» — сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
По последним данным, в России выявили более 74 тысяч случаев заражения коронавирусном, из них 39509 — в Москве. Всего в стране умерли 681 человек с коронавирусом.
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Теги:коронавирус, nt
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