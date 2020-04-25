Губернатор объявил о запрете на въезд в Нижегородскую область без прописки или спецпропуска

Со следующей недели въезд в Нижегородскую область без местной прописки или экстренного рабочего пропуска будет запрещен. Об этом объявил губернатор Глеб Никитин.

По его мнению, введение таких мер необходимо, так как власти не смогут спасти одних из-за беспечности других: «У человека приехал с вахты из Москвы супруг с температурой. И человек никому не говорит и идет на работу. И заражает стариков, о которых должен заботиться. Таких ситуаций уже с десяток!».

Губернатор уточнил, что рабочие пропуска будут приостановлены в выходные дни «за исключением экстренных случаев», а все въезжающие без рабочего пропуска будут отправлены на карантин. «Сообщите всем знакомым, кто планировал приехать к нам отдохнуть на майские», — написал он.

Нижегородская область находится на четвертом месте среди российских регионов по количеству заболевших. Всего на территории области подтверждено 1214 случаев заражения коронавирусом, 92 человека выздоровели, восемь пациентов скончались.

Нижегородская область стала первым из российских субъектов, внедривших систему QR-кодов для каждого выхода из дома. Для того, чтобы выбросить мусор, сходить в аптеку или погулять с собакой, местным жителям нужно указать свои паспортные данные, причину выхода и рассказать о состоянии здоровья.