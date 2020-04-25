Путин и Трамп выпустили совместное заявление к 75-й годовщине встречи на Эльбе

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выпустили совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских солдат, «которые пожали друг другу руки на поврежденном мосту через реку Эльба». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главы государств отмечают, что встреча на Эльбе стала «предвестником решающего поражения нацистского режима» и «кульминацией колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации объединенных наций от 1942 года».

«„Дух Эльбы“ является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт», — говорится в заявлении.

Встреча на Эльбе состоялась около немецкого города Торгау 25 апреля 1945 года. После этого союзные войска смогли расколоть немецкую армию на две части.